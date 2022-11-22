MHP lideri Bahçeli: İstanbul Borsası'nın yükselişi devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nın borsaya yönelik değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun Borsa İstanbul'a yönelik açıklamalarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Bahçeli, "İstanbul Borsası'nın yükselişi devam edecektir. Borsaya güvenimiz tamdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Borsası’na yönelik suç oluşturan açıklamalarını kabul etmemiz, olağan görmemiz düşünülemeyecektir. Yatırımcıları korkutan, İstanbul Borsası’nın cazibesine ve saygınlığına gölge düşürmeye tevessül eden Kılıçdaroğlu sorumsuzdur, şuursuzdur. İstanbul Borsası’nın yükselişi devam edecek, önü de ardına kadar açık olacaktır. Borsa’ya bizim güvenimiz tamdır. İstanbul Borsası yerli ve yabancı yatırımcılar için en güvenli limandır" şeklinde konuştu.

"Esad ile de görüşme ortamı hazırlanmalıdır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış temaslarına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Mısır, Suriye ve Irak ile tarihten gelen çok güçlü bağları bulunduğuna işaret eden; doğrudan ikili görüşmeleri Türkiye başlatamazsa bozguncuların arayı iyice bozacağını anlatan Bahçeli, Türkiye'nin komşularıyla yapıcı, müspet, geliştirici ve samimi diyaloglar kurmasının aynı zamanda 2023'ün hedefleriyle de müzahir olduğunu söyledi.

Zincir marketlere tepki

Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların, toplumsal ve ekonomik huzura tahammülsüzlük olduğunu ifade eden Bahçeli, Ticaret Bakanlığının, fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymadığını dile getirdi.

Bahçeli, "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir." diye konuştu.

"Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız"

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çok ciddi bir kazanım ve gelişme olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti: "15 Ocak 2023'ten başlamak üzere, eğitim ve öğretim tazminatlarının yükselecek olmasının yanı sıra 3600 ek göstergeye de hak sahibi öğretmenlerimiz resmen kavuşacaklardır. Şimdiden hayırlı olsun. Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmenin hayatı, Türklüğün yekpare kimliğidir. Kutlu geçmişimizi nurlu bir geleceğe taşıyan, Türk insanının has çizgilerini tek tek tespit edip ortaya çıkartan, çıkmasına doğrudan hizmet eden öğretmenlerimizdir. Kuşkusuz fedakarlık simgesi olan öğretmenlerimizin haklı taleplerini biliyoruz ve çözümü için de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ancak biz bardağın daha çok dolu tarafına bakıyoruz. Boş kısmının da zamanla el birliğiyle dolacağına inanıyor ve Cumhur İttifakı olarak bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum."

"Türkiye'nin iç politikası, ABD'nin dış politikasıdır"

Pençe-Kılıç Harekatı'nın, teröristlerin kafalarına demir yumruk gibi indiğini vurgulayan Bahçeli, terör örgütünün barınak, sığınak, mağara, tünel, depo ve inlerinin tahrip ve imha edildiğini anlattı. Devlet Bahçeli, şu görüşleri paylaştı: "İşin özünde bizim terörle mücadelemiz küresel güçlerle mücadeledir. PKK/YPG'yi eğitip donatan, para ve silah yardımıyla destekleyen başta ABD olmak üzere, fail ülkeler Türkiye'nin karşısındadır. Pençe-Kılıç Harekatı'ndan bir gün önce, ABD'nin Özel Kuvvetler Komutanı'nın teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılıp nasıl olduğu belli olan sözde başarılarından dolayı gurur duyduklarını açıklaması, yalnızca skandal değil müttefiklik hukukuna saplanmış yeni bir hançerdir. Klasikleşmiş bir ifadeyle söylersek, Türkiye'nin iç politikası, ABD'nin dış politikasıdır. Devşirilmiş zillet ittifakı da bu dış politikanın tutsak alınmış uydusudur."

ABD'nin Türkiye'ye açık cephe aldığını söyleyen Bahçeli, bu cepheyi gördüklerini, "reste rest" diyecek mertliği ve yürekliliği sonuna kadar gösterdiklerini vurguladı. Bahçeli, "Kalemizi içten çökertmek isteyen Amerika'nın gayrimeşru paryalarına Türk milletinin asaletiyle cevap vereceğimizden, 2023'te bunların hakkından demokrasinin imkanlarıyla geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Cumhur İttifakı, Çanakkale müdafaasıdır, Türkiye'yi geçmeye çalışanlara müsaade etmeyecektir. Kahraman TSK'mizi duayla ve gönülden destekliyoruz. Dökülen her kanın hesabının sorulacağına inanıyoruz." diye konuştu.