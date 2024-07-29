MHP lideri Bahçeli'den, Kenan Işık için başsağlığı mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçı Kenan Işık'ın vefatıyla ilgili başsağlığı dileklerini iletti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.
Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında;
"Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık'ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık’ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına…— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) July 29, 2024