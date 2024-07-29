  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP lideri Bahçeli'den, Kenan Işık için başsağlığı mesajı
Takip Et

MHP lideri Bahçeli'den, Kenan Işık için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçı Kenan Işık'ın vefatıyla ilgili başsağlığı dileklerini iletti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP lideri Bahçeli'den, Kenan Işık için başsağlığı mesajı
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında;

"Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık'ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Almanya'da konut inşaatında kriz derinleşiyor: Büyük düşüş yaşanıyorAlmanya'da konut inşaatında kriz derinleşiyor: Büyük düşüş yaşanıyorKüresel Ekonomi

 

İsrail'in saldırıları 297 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 363'e yükseldiİsrail'in saldırıları 297 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 363'e yükseldiDünya

 

Gündem
Alaçatı'da 2 bin liralık traş: Berberler Odası'ndan açıklama geldi
Alaçatı'da 2 bin liralık traş: Berberler Odası'ndan açıklama geldi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tatil gününde açılan berber ve kuaför dükkanına 9 bin lira ceza
Tatil gününde açılan berber ve kuaför dükkanına 9 bin lira ceza
Sağlık çalışanlarına '2 milyon liranın altında' ev sahibi olma vaadi
Sağlık çalışanlarına '2 milyon liranın altında' ev sahibi olma vaadi
Prof. Dr. Murat Batı: Şirketler neden vergi ödemiyor?
Şirketler neden vergi ödemiyor?
Bakan Kacır Açıkladı: TÜBİTAK bursları artırıldı
Bakan Kacır Açıkladı: TÜBİTAK bursları artırıldı