MHP lideri Bahçeli'den, Kenan Işık için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında;

"Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık'ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.