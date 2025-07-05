  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP lideri Bahçeli, kurmaylarıyla bir araya geldi
Takip Et

MHP lideri Bahçeli, kurmaylarıyla bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" öncesinde parti yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP lideri Bahçeli, kurmaylarıyla bir araya geldi
Takip Et

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, başkanlık divanı üyelerimiz, milletvekilimiz ve genel başkan danışmanlarımızla ATO Congresium’da akşam yemeğinde bir araya geldi. Sayın Genel Başkanımız, MHP’nin, Türkiye için geçmişten geleceğe üstlenmiş olduğu samimi sorumlulukları ile önümüzdeki dönemde yapacağımız  'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik, Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' başlığında düzenlenecek toplantılarımız hakkındaki parti görüşlerimizi paylaştılar." ifadesi kullanıldı.

İşletmeler 'nefes' peşindeİşletmeler 'nefes' peşindeEkonomi

 

Rekabet Kurulu inceleme başlatmıştı! Spotify'dan açıklama geldiRekabet Kurulu inceleme başlatmıştı! Spotify'dan açıklama geldiŞirket Haberleri

 

Gündem
Antalya'da hayvan parkından kaçarak 1 kişiyi yaralayan aslan öldürüldü
Antalya'da hayvan parkından kaçarak 1 kişiyi yaralayan aslan öldürüldü
Bakan Uraloğlu duyurdu: Çamlıca Kulesi'ne benzer kuleler 30 büyükşehirde kurulacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: Çamlıca Kulesi'ne benzer kuleler 30 büyükşehirde kurulacak
Türkiye’de yılın başından itibaren çıkan üç bini aşkın yangının yüzde 25’i son 10 günde yaşandı
Türkiye’de yılın başından itibaren çıkan üç bini aşkın yangının yüzde 25’i son 10 günde yaşandı
Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti
İmamoğlu’ndan iktidara: Hiçbir tehdit, gözaltı, iftira sizi kurtaramayacak, sandık gelecek!
İmamoğlu’ndan iktidara: Hiçbir tehdit, gözaltı, iftira sizi kurtaramayacak, sandık gelecek!
Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi
Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi