MHP lideri Bahçeli, kurmaylarıyla bir araya geldi

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, başkanlık divanı üyelerimiz, milletvekilimiz ve genel başkan danışmanlarımızla ATO Congresium’da akşam yemeğinde bir araya geldi. Sayın Genel Başkanımız, MHP’nin, Türkiye için geçmişten geleceğe üstlenmiş olduğu samimi sorumlulukları ile önümüzdeki dönemde yapacağımız 'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik, Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' başlığında düzenlenecek toplantılarımız hakkındaki parti görüşlerimizi paylaştılar." ifadesi kullanıldı.