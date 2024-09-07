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MHP lideri Bahçeli, MYK üyesi Ali Uçak'a cip hediye etti

MHP lideri Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Ali Uçak'a cip hediye etti. Bahçeli, aracın ruhsat ve anahtarını, makamında Uçak'a teslim etti.

Haber Merkezi
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MHP lideri Bahçeli, MYK üyesi Ali Uçak'a cip hediye etti
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, garajındaki klasik otomobiller arasında bulunan 1978 model 06 CCC 001 plakalı cipi, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ali Uçak'a hediye etti. Bahçeli, aracın ruhsat ve anahtarını, makamında Uçak'a verdi.

Cip, Ali Uçak'a Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker tarafından teslim edildi.

Ali Uçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığım bu anlamlı hediye karşısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi iyi günümüzde kötü günümüzde her zaman yanımızda olmuştur. Bu anlamlı hediyeye gözüm gibi bakacağıma söz veriyorum" ifadelerine yer verdi.

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