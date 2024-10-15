MHP lideri Bahçeli: Örgütün tasfiye edildiğini açıkla!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satırbaşları:

İsrail şiddetin bütün düğmelerine basmıştır

İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmış, sözün hükmü hepten aşınmıştır. İsrail şiddetin bütün düğmelerine basmıştır. İsrail öyle bir aşamaya gelmiştir ki bir yanda Birleşmiş Milletler Genel Başkanı'nı istenmeyen adam ilan etmiş ve bir terör örgütüne dönüşmüştür.

Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalıdır

Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalı suçlular adalet önünde yargılanmalıdır. İsrail, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çok ciddi bir güvenlik tehdidir.

Özgür Özel'e tepki

Meclis'te yapılan kapalı oturumdan sonra Özgür Bey'in açıklamaları Özgür Bey’in açıklamaları ucuz ve son derece sorumsuzdur. Muhalefetin Türkiye’ye yabancılaşması siyaset ve demokrasi hayatımız için vahim bir sancıdır. CHP’nin baktığı yer milletimizin baktığı yer değildir.

Huylu huyundan vazgeçmez. Ama biz CHP’den umudu kesmeyeceğiz.

Devlet millettir, millet de devlettir

Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsa bakalım. Devlet millettir, millet de devlettir. Devlet milleti ve ülkesiyle bir ve bütündür. İkisini birbirinden ayırmak zaman zaman da çatıştırmak fahiş bir yanlış olmanın yanı sıra devlet umurunu ve onurunu hazmedemeyen demokrat yobazların handikap ve hüsranıdır.

Terörle siyaset arasında bir bağ yoktur

Terörün her türlüsünü defetmenin sonsuz kararlılığındayım. 1984'ten beri devam eden PKK terörünün nasıl bir yıkıma yol açtığını en iyi bilenlerden biriyim. Terörle siyaset arasında bir bağ yoktur. Hem siyaset hem terör aynı kalıba giremez, aynı ağza sığınamaz. Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah! Bölücü terörün kökü kazınmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakeresi, görüşmesi, anlaşma yolları araması, yeni süreçlerin çabası sadece ve sadece terör örgütünün değirmene su taşımaktır.

DEM Partililerle tokalaşması

Yeri gelir elimi uzatır müşterek ve milli değerlerde toplanma çağrısı yaparım. Yeri gelir vatan, devlet ve millet için başımı uzatır şehadet şerbetinden tadımlık değil kana kana içerim.

Uzattığım eli bağlamından koparıp başka yerlere çekenlerin nereye varmak istedikleri malumdur. Uzattığım el hesapsız bir eldir. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir. Biz elimizi bir süreç için uzatmayız.

Hakkari de bizim Edirne de bizim, İzmir de bizim Şırnak da bizim. Gün birleşme, dayanışma günüdür. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır.

Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse beklemesin

Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler.

Anayasanın ilk 4 maddesi ile meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır

Anayasanın ilk dört maddesi her türlü tartışmanın dışındadır. Devletin ülkesi ve milleti olmaz diyenlere sesleniyorum. Bu iddianın teknik, akademik, fikri, siyasi ve hukuki hiçbir bağlayıcılığı ve ikna edici yönü bulunmamaktadır. Devletin ülkesi vardır. O da Türk vatanıdır. Devletin milleti vardır. O da Türk milletidir. Devlet ülkesel bir birliktir.

Anayasanın ilk 4 maddesini sulandırmak gizli saklı emellerin tezahürüdür. Buna izin veremeyiz, mevki ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah edemeyiz. Anayasanın ilk 4 maddesi ile meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır ve bizim de onlarla görülecek hesabımız olacaktır.