MHP lideri Bahçeli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal’e siyasi parti liderlerini davet etti. Bu davete yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, platforma katılım sağladı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NeXT Sosyal'e katılması için Bahçeli'ye hitaben bir davet mektubu kaleme aldı.

Bayraktar, mektubunda, şunları kaydetti:

"Bizler karanlığa doğru yol alan bu gidişata bir alternatif sunmak, medeniyetimizin değerleriyle yeşerecek temiz ve güvenli bir dijital yuva oluşturmak için yola çıktık. Bu niyetle T3 Vakfı ve TEKNOFEST gençlerinin gayretleriyle uzun zamandır üzerinde çalıştığımız yerli ve yeni nesil sosyal medya platformu NeXT Sosyal'i hayata geçirdik. Amacımız insanların kimliklerini gizlemeden, adil ve şeffaf bir ortamda fikirlerini özgürce paylaşabildiği, bilgi kirliliğinden arınmış, nezaketin ve yapıcı tartışmanın hakim olduğu kucaklayıcı bir dijital iklim oluşturmak."

NeXT Sosyal'e katılan Bahçeli, platformdaki ilk paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selçuk Bayraktar, çok değerli hizmetlerin yanında yerli ve milli sosyal ağ NeXT Sosyal'i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. NeXT Sosyal Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. NeXT Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum."