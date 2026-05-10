MHP lideri Bahçeli, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. Şampiyonluğunu kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Şampiyon Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. Şampiyonluğunu kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon olan @GalatasaraySK camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 10, 2026
Şampiyon Galatasaray’a, Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum.