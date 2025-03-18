  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP lideri Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye inşa edilecek'
Takip Et

MHP lideri Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye inşa edilecek'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında 'Terörsüz Türkiye' sürecine vurgu yaparak, "Düşmansız Türkiye’yi başaranların ahfadı terörsüz Türkiye’yi inşa ve ihya edeceklerdir" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP lideri Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye inşa edilecek'
Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, yazılı açıklamasında "110 yıl evvel, milli birlik ve dayanışmanın muktedir ve müteyakkız duruşu Çanakkale’de devleşerek son yurdumuzun çiğnenmesini engellemiş, sömürgeci heves ve hedefleri enkaza çevirmiştir." dedi.

Çanakkale zaferi'nin sadece geçmişte kalmış bir zafer olmadığını belirten Bahçeli, "Türk vatanı savunulurken hiç kimsenin kökeni sorulmamış, hiç kimsenin mezhebi sorgulanmamış, hiç kimsenin yöresi ve etnik aidiyeti merak uyandırmamıştır. Çanakkale şuurunun kılavuzluğunda milli birlik ve kardeşliğimizi, tıpkı çeliğe su verir gibi, sağlamlaştırmanın ve güçlendirmenin haricinde Türk ve Türkiye sevdalılarını mesnetsiz ve melun ithamlarla hedef alanlar asla sonuç alamayacaklar, inandığımız ve ilerlediğimiz yoldan bizi geri döndüremeyeceklerdir" dedi.

"Terörsüz Türkiye inşa ve ihya edilecek"

Bahçeli mesajında, Terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yaparak, "Düşmansız Türkiye’yi başaranların ahfadı terörsüz Türkiye’yi inşa ve ihya edeceklerdir." dedi.

Pazarlık iddialarına tepki gösterdi

Bahçeli, "Vatan, millet, bayrak, mukaddesat ve milli onur uğruna fani hayatlarını siper eden aziz şehitlerimiz boşuna hayattan kopmamış, boş yere toprağa düşmemişlerdir. Şehitlerimiz var oluşumuzun manevi muhafızları, ölümü içinde öldürmesini bilmiş kahramanlarımızdır. Bu nedenle şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek herhangi bir ilişki ağının kıyısında, köşesinde veya içinde olmamız asla ve kat’a söz konusu değildir, nihayet böylesi bir tarihi sapma evvela Çanakkale şuuruna hakaret ve hürmetsizlikle eşdeğerdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Başımızı öne eğecek açığımız ve eksiğimiz yoktur"

Bahçeli'nin açıklamasında, "Kara propaganda ve kirli kampanya figüranlarına özellikle hatırlatırım ki, bizim utanacak, sıkılacak ve başımızı öne eğecek hiçbir açığımız ve eksiğimiz yoktur. Türkiye sevdalılarını mesnetsiz ve melun ithamlarla hedef alanlar asla sonuç alamayacaklar, inandığımız ve ilerlediğimiz yoldan bizi geri döndüremeyeceklerdir" ifadeleri de yer aldı.

Gündem
GİB: Hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmedi!
"Hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmedi!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de soykırım politikasına 'dur' denmeli
Erdoğan: Gazze'de soykırım politikasına 'dur' denmeli
ABB, vatandaşların 2 milyon liralık eczane borçlarını ödedi
ABB, vatandaşların 2 milyon liralık eczane borçlarını ödedi
Özgür Özel'den HÜDA PAR Genel Başkanına istifa çağrısı: Ödediysen faturasıyla ispat et
Özgür Özel'den HÜDA PAR Genel Başkanına istifa çağrısı: Ödediysen faturasıyla ispat et
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan avukatlar! 86 kilo 600 gram maddeyle yakalandılar
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan avukatlar! 86 kilo 600 gram maddeyle yakalandılar
Bakırhan'dan "Umut Hakkı" hakkında konuşan Adalet Bakanı'na tepki: Kendisini aşan bir meseledir
Bakırhan'dan Adalet Bakanı'na tepki: Nerede durduğunu netleştirmesi gerekiyor