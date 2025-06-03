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MHP lideri Bahçeli: Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayramı olacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'na yönelik paylaştığı mesajında Terörsüz Türkiye'nin Türk milletinin ebedi bayramı olacağını dile getirdi.

Haber Merkezi
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MHP lideri Bahçeli: Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayramı olacak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'na yönelik mesajını paylaştı.

Terörsüz Türkiye'nin Türk milletinin ebedi bayramı olacağını dile getiren Bahçeli, "Milli kaderimizin sevk idaresi dağlardan ya da mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir." dedi.

"Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalıdır." mesajında bulunan Bahçeli, "Emperyalizmin kuklalarına, bozguncu mihraklarına, karikatürleşmiş söylemlere, ezbere dayalı hamas tekrarlara, karanlık niyet ve hain emellere Türkiye Yüzyılı'nda yer yoktur" ifadelerini kullandı.

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