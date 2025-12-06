MHP lideri Bahçeli: İmralı'nın mesajları makul

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir?

Futboldaki bahis soruşturması

Türk sporuna gölge düşürenlerin, Sermaye Piyasasında milletimizin alın terini dolandıranların, yattığı yerden çok kazanmanın kalktığı yerden çok aşırmanın amacında olanların neden olduğu ahlaki krizlere hepimizin kafa yorması gerekiyor.

Terörsüz Türkiye süreci

Terörsüz Türkiye hedefinin siyaset mantığı milli birlik ve kardeşliğin tahkimine odaklı. Bazı provakatif çıkışlara, siyonist-emperyalist telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah söylemlere rağmen aşama aşama, kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz.

Son yüzyıl içinde yakaladığımız bugünkü tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız, israf edemeyiz.

Komisyonun İmralı ziyareti: PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul

PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muhayyeldir. Bu mesajın hilafına, kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur.

Cizre provokasyonu, Kandil’den yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacak

PKK’nın kurucu önderliğinin dediği gibi; yalnızca fiili silahların değil zihinsel anlamda da silahların terk edilmesi gerekmiyor mu? Çatışma ve gerilim çıkmazında nefes nefese kalan pek çok coğrafyanın aksine ülkemiz adil, hakkaniyetli, ahlaki temelli ve akılla bezeli barış mimarisini hayata geçirmektedir. Kim ki bunun önüne geçmeye yeltenirse iki cihanda da altından kalkamayacağı bir vebali omuzlamış demektir. Cizre provokasyonu, Kandil’den yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacaktır.

Ben elbette 'bozkurt’um

Bozkurtluğumuza gelince; ben elbette 'bozkurt’um. Ecel aman verdiği müddetçe bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim.