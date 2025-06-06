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MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti, yeni anayasa mesajı verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edip karanfil bıraktı. MHP lideri, yeni anayasa mesajı vererek "Bayram sonunda Meclis'e görev düşüyor." dedi.

Haber Merkezi
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MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti, yeni anayasa mesajı verdi
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Kurban Bayramı’na başkentte giren MHP lideri Devlet Bahçeli, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk olarak Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugünkü bayram acılı dönemlerin çok ötesindedir. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz.

Bütün siyasi partilerimiz, böyle bir süreci kucaklamalı, Toplumsal gerginliğe gerek duyulmamalıdır. Gençlik üzerinde oyuna son verilmeli. Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır. 

"Darbe yasaları yok edilmelidir"

Darbe yasaları yok edilmelidir. Milli iradeye dayalı bir kurucu anayasa anlayışı çerçevesinde yeni bir anayasa ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. Siyasi partiler kanunu gözden geçirilmelidir. Seçim sistemi gözden geçirilmelidir. TBMM'nin daha verimli çalışabilmesi için iç tüzüğün güncellemek gerekir. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır. Başka ülkelerin tesiri altında kalarak kutuplaşmaya ortaya koyacak yanlışlardan kurtarılması lazımdır. Bütün partiler Türkiye için Türkiye partisi olmalıdır. 

Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor."

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