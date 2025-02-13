  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP lideri Bahçeli'den Davutoğlu'na telefon
Takip Et

MHP lideri Bahçeli'den Davutoğlu'na telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Berat Kandili'ni kutlamak ve Gazze'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere telefonla aradı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP lideri Bahçeli'den Davutoğlu'na telefon
Takip Et

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu telefonda Berat Kandili dolayısıyla görüştü. Bahçeli, Davutoğlu'nun Berat Kandili’ni kutladı.

Ahmet Davutoğlu’nun TBMM’de yaptığı Grup konuşmasında tekraren geçmiş olsun dileklerini iletmesinin ardından gerçekleşen görüşmede Davutoğlu, geçmiş olsun dileklerini yineledi. Görüşmede, Gazze'de son dönemdeki gelişmeler değerlendirilirken, karşılıklı yapılabilecekler de ele alındı. Görüşmede, süreçte Gazze ve birçok konuda görüşmelere devam edileceği temennisinde bulunuldu.

MHP lideri Bahçeli: Gazzelileri toprağından çıkarmak vebali çok ağır bir suç ve skandaldırMHP lideri Bahçeli: Gazzelileri toprağından çıkarmak vebali çok ağır bir suç ve skandaldırGündem

 

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP lideri Özgür Özel'e telefonMHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP lideri Özgür Özel'e telefonGündem

 

Gündem
Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Saadet Partisi'nden Trump'a mektup: İki seçeneğin var!
Saadet Partisi'nden Trump'a mektup: İki seçeneğin var!
Muhalefetten TÜSİAD'a destek: Evet diyoruz ama yetmez diyoruz, daha güçlü ses istiyoruz
Evet diyoruz ama yetmez diyoruz, daha güçlü ses istiyoruz
Discord'a getirilen erişim engeli kaldırıldı
Discord'a getirilen erişim engeli kaldırıldı
Efkan Ala'dan TÜSİAD'a: Eski Türkiye alışkanlıklarıyla yapılan açıklamaları reddediyoruz
Efkan Ala'dan TÜSİAD'a: Eski Türkiye alışkanlıklarıyla yapılan açıklamaları reddediyoruz
Ankara'da intihar teşebbüsü! Özel harekât ekipleri olay yerinde
Ankara'da intihar teşebbüsü! Özel harekât ekipleri olay yerinde