MHP Lideri Bahçeli'den Kadir İnanır için taziye mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk sinemasının usta sanatçılarından Kadir İnanır’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

MHP Lideri Bahçeli, usta sanatçının ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi. Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duydum. Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Merhum Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum."