MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e eleştiri: 'Bu yol doğru yol değil'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Türkgün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel'in tavrına yönelik eleştirilerde bulundu.

"CHP'deki kriz milletin sorunudur" diyen Devlet Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymamaktadır. Hatta tavır, tutum ve kullandıkları üslup ile sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Zaman bölünme değil birleşme vakti olsa da sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir." dedi.

“Adım adım bölünme gerçekleşmekte”

Bahçeli, Kılıçdaroglu ve Özel'in sorunun değil çözümün bir parçası olması gerektiğini de ifade ederken, "Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir özeleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşananlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır" diye konuştu.

“Bu yol doğru bir yol değil”

Bahçeli, Özgür Özel'in yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini de belirtirken, "Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi, siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşananları araçsallaştırarak kendine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararların eleştirilebileceğini, hukuki yollardan değiştirilmeye çalışılabileceğini söyleyen Bahçeli, “Ancak aksi karar çıkıncaya kadar mahkemenin verdiği kararlara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uyma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla ilgili mahkemeler yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP'nin Genel Başkanının Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır.” dedi.