MHP lideri Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Devlet Bahçeli'nin bugün basın toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısı gerçekleştirecek. MHP'den yapılan açıklamaya göre toplantı 23 Temmuz 2024 Salı günü (bugün) saat 11:00'da MHP Genel Merkez binasında olacak.
Basın toplantısı hakkındaki bilgiler, Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından paylaşıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, 23 Temmuz 2024 Salı (Yarın) günü, saat 11.00’de Genel Merkez binamızda (1. Kat Basın Toplantı Salonu) basın toplantısı yapacaktır.”
Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, 23 Temmuz 2024 Salı günü (Yarın), Saat 11.00’de Genel Merkez binamızda basın toplantısı düzenleyecektir.— MHP (@MHP_Bilgi) July 22, 2024
Basın Toplantımızı MHP Resmi Facebook ve X hesaplarımız üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/JDVf8S3P4V