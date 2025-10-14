MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurucu önderin açıklaması bize göre esastır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Savaş yerine barış, kutuplaşma yerine kucaklaşma, istismar yerine iş birliği, imtiyaz yerine eşitlik, baskı yerine hür irade her sorunu çözecek tariftir.

Türk-Kürt ayrışmasını düşman cepheler tetiklemiştir. Gerilimleri bertaraf etmek mümkün.

"Dipsiz tartışmaları mutabakata bağlamanın hedefindeyiz"

Eski defterleri karıştırırsak müflis tüccar durumuna düşeriz,. Gönüllere ulaşırsak kardeşliğimizi güçlü şekilde pekiştiririz. Türk ve Türkiye Yüzyıl'ındaki dipsiz tartışmaları mutabakata bağlamanın hedefindeyiz. Bu hedef ahlakidir. Bu hedef ahlakidir; temelinde akıl, izan, insaf ve insan vardır. Siyasi, manevi, tarihi, kültürel ve fikrî imkânlarla kireçlenmiş kronik gerilimleri bertaraf etmek mümkün, hatta mukadderdir.

"Alevî-Sünnî bloklaşması Türk ve İslam muhaliflerinin kara kampanyasıdır"

Türk-Kürt, İnanan–inanmayan, laik–anti-laik ikilemini körükleyen yine aynı odaklardır. Dâhili ve harici tezgâh ise Alevî-Sünnî bloklaşmasını siyasî ve ideolojik dürtülerle süreklilik içinde tahrik ve tahkim etmeye kalkışan Türk ve İslam muhaliflerinin kara kampanyasıdır. İnanç ve ifade hakkıyla insan ve fikir hürriyetinin kullanımına ses çıkaran, itiraz eden, tepki gösteren; buna her kim teşebbüs ve tenezzül ediyorsa ya akıl ve vicdan mahrumudur ya da taşeron olarak sahaya sürülmüş bir ajan provokatör mahlûktur.

"İblislerin tezgahını bozma vaktidir"

Elbette Alevî İslam inancına mensup kardeşlerimizin geçmişe, tarihe ve bugüne dair ihtiyaç ve beklentilerini dile getirmeye hiçbir şey mani değildir. Benim maksadım, herkesin ve hepimizin üzerinde durması gereken; esasen millî ve manevî faydada ortak hissiyat olan yorum ve değerlendirmeleri açıklamaktır. Alevî İslam inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımızdır, can yoldaşımızdır. Onların her sorunu bizim de sorunumuzdur. İmanın ve İslam’ın mükellefiyetleri de hepimizindir.

Tuzakları bozmanın vaktidir. Hem aleviyiz hem sünni. Biz Türk milletiyiz.

Birbirimize yan gözle bakmaktan yorulmadık mı?

Hepimizin Allah'ı, Peygamberi, kıblesi birdir. Hem Alevi'yiz hem Sünni, hepsinden önce de Müslüman Türk Milletiyiz. İblislerin tezgahını bozma vaktidir.

"Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir"

Alevi kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Onların her sorunu bizim sorunumuz her isteği bizim de isteğimizdir. Aleviliği inanç ve kültür alanından çıkarmaya çalışanlar büyük yanlıştadır. Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Gerginlikleri diri tutmanın hiçbir sonu yok. Alevi kardeşlerimizin cemevini ibadet olarak görmelerine anlayış göstermek lazım.

Dün ne diyorsak bugün de aynı çizgideyiz. Maraş'tan Çorum'a kadar yaşananların iç yüzünü okumayanlar, emin olun ki bizim ilgi ve irtibat sahamızın sonuna kadar dışındadır. Hacıbektaş'ta yaklaşık 6 bin metrekarelik dünyanın en büyük cemevi külliyesinin milli birliğimizin nişanesi olması Allah'tan niyazımızdır. Ehlibeytin aydınlık meşalesi orada yanacaktır. Ehlibeytin aziz büyüklerini saygı büyüklerini saygı ile yad ediyorum.

"En büyük soykırım suçu İsrail tarafından işlenmiştir"

Sekiz günlük şiddet ve dehşet süreci, 9 Ekim 2025 tarihinde kısmen son bulmuş; nihayet İsrail ile Hamas arasında ateşkes süreci 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren tesis edilmiştir.

Mezkûr anlaşmanın ilk aşamasının devreye girmesiyle birlikte, esir takası, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail askerlerinin belirlenen birinci etapta geri çekilmelerine ilişkin müspet gelişmeler yaşanmıştır.

En büyük soykırım suçu İsrail tarafından işlenmiştir. Gazzeli şehitlerin dökülen kanlarını misliyle ödeyeceklerdir. Temennimiz barışın gerçekleşmesi ve iki devleti çözüm ile sağlanmasıdır.

Gazze'de huzur bağımsız Filistin devletiyle sağlanacaktır. Gazze Filistin halkının vatanıdır.

Egemen ve coğrafi bütünlüğüne kavuşmuş, iç siyasi istikrar ve demokratik işlerliğe ulaşmış; bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler’den tam üyelik statüsünü elde etmiş bir Filistin Cumhuriyeti kurulmadıkça, mevzi kazanımlar elde etmek boşuna bir hevestir.

Türkiye ve bölge ülkelerinin girişimiyle, bir yanda huzurlu, güvenli, istikrarlı ve kaynaşmış bir Suriye Cumhuriyeti; diğer yanda küllerinden yeniden doğacak, umut vadeden bir Suriye’yi inşa etmeyi hedefliyoruz

Bu gelişmeler karşısında politik tutumumuzu belirlerken tedbirli ve ihtiyatlı hareket etmek kaçınılmaz bir gerekliliktir.

"Özgür beyin yolu yol değildir"

Özgür beyin İspanya ile başlayan turlarında ülkemizi kötülemesi, sayın cumhurbaşkanına Gazze konusunda iftira atması kabul edilir şey değildir. Soykırımı kuzuların sessizliği içinde tribünden izleyenlere, hala ne duruyorsunuz diyen Türkiye'dir. Böyle bir Türkiye'den iftihar etmek için şu partili bu partili olmaya lüzum yoktur. Mertçe davranmak, ülke sevgisi ile erimek ve adam gibi adamlıktan taviz vermemek yeterlidir.

İşgüzar gevezelerden bahsetmiştim. CHP'ye baktığımda gördüğüm bunlardı. Genel Başkanı öfkeden deliye dönmüş haldeydi. Delikli bir kuruşla bir değerinin olmadığını hatılatıyorum. Özgür beyin yolu yol değildir.

Her ülkede Türkiye ve Cumhurbaşkanımızı hedef alması işbirlikçi bir özlemin hezeyanıdır.

Takip ettiği siyaseti, ahlaklı bir siyaset değildir. Bu muhalefet patırtısının yurt dışında ziyaret ettiği her ülkede, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanlığı kabinesini hedef alması; işbirlikçi ve manda özlemi çeken bir siyasetçinin hezeyanıdır. Dünya genelinde hangi ülkeye bakarsanız bakın, biraz sonra anlatacağım bazı istisnalar dışında, hangi ülkenin muhalefetini incelerseniz inceleyin: Ülke ve milletini seven çürümüşlüğe ortak olanlara da yuh olsun.

"CHP yanlış rotadadır, Atatürk'ün kemikleri sızlamaktadır"

Hangi ülkenin muhalefetini incelerseniz inceleyin ülkesini ve milletini şikayetini görmezsiniz. Yazıklar olsun, buna ortak olanlara da yuh olsun.

Bu yılki Nobel barış ödülü Venezüellalı bir hanımefendiye verildi. ABD'nin ülkesine müdahale etmesini isteyecek kadar zıvanadan çıktı. İmamoğlu da bu hanımefendiyi kutladı. İşte CHP budur. Aziz Atatürk'ün kemikleri sızlamaktadır. Bu barış ödülü elbette yok hükmündedir. Alın ödülünüzü tepe tepe kullanın sonra da başınıza külah diye geçirin. Yabancı ülkelerde cumhurbaşkanına iftiralar savuranların yeri, memleketi haricimizdeki herhangi bir ülkedir. İstiyoruz ki kol kırılsın yen içinde kalsın. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. CHP yanlış rotadadır, başındaki zat histeri krizine tutulmuştur.

"Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bize göre esastır"

Terörsüz Türkiye'de herkesi sorumlu dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimiz ceset değildir. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yok. Hepimiz Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özen göstermeliyiz. Denizi geçtikten sonra derede bocalamanın kimseye faydası olmayacaktır. 27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir sözün bize göre hükmü yoktur. Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bize göre esastır.

"Askeri hastaneler tekrar açılmalı"

Vatandaşın haklı isteklerini karşılamakla mesulüz. Bunlardan biri de askeri hastanelerin tekrar devreye alınmalıdır. Kapatılmaları hataydı ama açılması sevap olacaktır."