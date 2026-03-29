MHP lideri Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na beklenmedik telefon

Uraz Kaygılaroğlu, “Yeraltı” dizisindeki Bozo rolüyle tanınmasının ardından katıldığı bir televizyon programında, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı beklenmedik telefon görüşmesinin detaylarını izleyicilerle paylaştı.

Oyuncu, Bahçeli’nin kendisini arayarak dizideki Bozo karakterinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti. Özellikle gençlerin yanlış alışkanlıklardan uzak tutulmasına katkı sunan senaryo için teşekkürlerini ilettiğini belirten Kaygılaroğlu, görüşmedeki detayları esprili bir dille aktardı.

"Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun"

Bahçeli'nin Kaygılaroğlu’na, "Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun" dediğini belirten oyuncu, "Devlet bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim' dedim." ifadelerini kullandı.

Telefonla yapılan görüşmede dikkat çeken bir başka an ise telefon kapatma konusu oldu. Kaygılaroğlu, konuşma bittiğinde kimin telefonu kapatması gerektiğini bir süre düşündüğünü, her iki taraf da hattı kapatmayınca birkaç saniyelik bir sessizlik oluştuğunu ve bu anın kendisinde çocukluk anılarına götürdüğünü dile getirdi. "Kafamda hep telefonu kim kapatmalı konusu vardı. Adabımuaşeret işi var ya hani. Çocukluğuma gittim. Devlet Bey de kapatmadı ben de kapatmadım. Derin bir sessizlik oldu bir kaç saniye. Konu da bitti. Sessizlikten sonra ben kapattım telefonu...'' sözleriyle bu ilginç olayı aktardı.

"Tabloyu evinin duvarına astı"

Bahçeli'nin Kaygılaroğlu’na Bozkurt figürlü özel bir tablo göndermek istediğini de açıklayan oyuncu, bu tabloyu evinin duvarına astığını söyledi.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde ise Bozo karakterinin, "Tam umudumu kaybetmiştim. Gördüm, gördüm bir devlet var. Ama gizli ama derin bir devlet var" şeklindeki repliği kamuoyunda Bahçeli'ye yapılan bir jest olarak yorumlandı.