MHP lideri Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında yaptığı konuşmada, 2011 yılında gündeme gelen “püskevit” ifadesine yeniden değindi.

Bahçeli konuşmasında, “Çocukların imrenen duygularına tercüman olmak istemiştim. Memleketim olan Gavurdağı yöresinin söyleyişiyle ‘Hani benim püskevitim, çikulatam’ demiştim. Bu sözleri anlamayan bazı kişiler ise haftalar boyunca alaycı ifadelerle bu konuyu gündemde tutmuştu” ifadelerini kullandı. Ayrıca Devlet Bahçeli, Meclis'teki yemin töreninde yaşananlara ilişkin muhalefete sert tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Gazze'de son yüzyılın en ağır insanlık suçu işlenmektedir. Suçsuz, günahsız bir sivil halkın çığlıkları yeterince duyulmamıştır. Şımarık ve soykırımcı İsrail Başbakanı insan haklarını ret, hukuk ve adalet inkarına davet etmiştir.

İsrail hükümetinin geçtiğimiz günlerde Batı Şeria için aldığı karar soykırım suçunun farklı kanallardan ilerlediğinin göstergesidir. Yahudi yerleşimcilere alan açmaya çalışan her adım hakkın alanını aşamayacaktır."

"İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki hak iddiası sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Uluslararası toplum Filistin topraklarına pranga varan kararlı hamleler yapmalıdır. Uluslararası düzenin iflas ettiği de açıktır. Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen konferans bir nevi malumun ilanına şahit olmuştur. Davos zirvesinde de benzer tartışmalar yaşanmıştır. Yıkılan ve yıkan bellidir.

Türkiye hem bölgesinde hem de küresel alanda sivrilmektedir. Kesintisiz diplomatik adımlar takdir ve tebrike layıktır. Nerede bir sorun varsa Türkiye oradadır. Ülkelerin siyasi birliği ve egemenlik haklarını herhangi bir tereddüde düşmeden sahiplenen bir Türkiye gerçeği hepimizin adına bir talihtir."

"Ezbere dayalı kara propagandayı seslendirenlerin zoruna gitse de güçlü Türkiye'nin adımları duyulmaya başlanmıştır. Ramazan ayında sağduyu ve sükunet için manevi muhasebeyi mutlaka gözden geçirmemiz mecburidir. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ilerleyip makul bir zeminde olması samimi dileğimizdir. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından başka insan vicdanını tatmin edecek ikinci bir seçenek yoktur."

"Yıllar önce bir konuşmamda anasının-babasının gözlerine bakan yurdumun masum çocuklarımın sözcüsü olmak istemişti. Onların imrenen ruhlarına tercüman olmayı dilemiştim. Memleketim olan Gavurdağı söyleyişiyle 'Hani benim püskevitim, çikolatam' demiştim.

Çaresiz ve yalnızların gel diyecek kimsesi olmayı hedeflemiştim. Gafiller, haftalar boyu 'püskevit' kelimesini dillerine dolamışlardı. Ne üzücüdür ki arkadaşlarımız da bu seslenişin hak ettiği değeri fark edememişlerdi. Bu Ramazan'da hep birlikte çocukların, yaşlıların, kadınların sesi olalım. Püskeviti olmayan çocukların çağrısını işitelim.

Hep dedim yine diyorum, 'bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz'. MHP ve Cumhur İttifakı soylu duruşunu muhafaza ettiği sürece Allah'ın izniyle yapamayacağımız, başaramayacağız hiçbir şey yok. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkuya gerek yok."

"Nerede bir sorun varsa Türkiye müessir bir şekilde oradadır. Bozuk plak gibi aynı nakarata takılıp kalanların ezbere dayalı kara propagandayı marifet sayanların zoruna gitse de alayının birden uykuları kaçsa da diyorum ki Süper Güç Türkiye'nin muktedir adımları duyulmaya başlamıştır.

Ankara’dan dünyanın genel tablosuna baktığımızda ümitvar olacağımız, memnuniyet duyacağımız, yüreklerimize su serpecek bir aydınlık, bir arayış ve dört başı mamur bir amaç görülmemektedir. Buna karşılık Türkiye hem bölgesinde hem de küresel arenada istikrar adası gibi sivrilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Dışişleri Bakanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin kesintisiz diplomatik temasları, ihtilafları diyalogla çözme çabaları gerçekten takdir ve tebrike ziyadesiyle layıktır. Masada ve sahada aynı olabilmeyi başaran bir Türkiye ile hepimizin iftihar etmesi esasen manevi bir görevdir. Nerede bir sorun varsa Türkiye müessir bir şekilde oradadır."

"Komşu ülkelerin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını herhangi bir tereddüde düşmeden savunan ve sahiplenen, barış, huzur ve istikrar özlemlerinin gerçekleşmesi için fincancı katırlarını ürkütmekten kaçınmayan bir Türkiye gerçeği hepimiz adına bir talihtir. Sadece insanımızın saadetine hizmetle kifayet etmeyen, dahası insanlığın selameti ile bölgesel ve küresel istikrar adına gövdesini taşın altına koymayı göze almış bir Türkiye, tarihimizin saklı kalan ülkülerini gururla takip ve temin gayretindedir."

"Deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi"

"Allah'ın izniyle yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkuya gerek yoktur.

Depreme dayanıklı kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Asrın felaketinde hiç kimse ihmal edilmedi. Asrın inşa seferberliği kapsamında 455 bin 357 bağımsız bölümün inşası tamamlanmış ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi."

"Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?"

"CHP'nin işi gücü fitne fesattır. Geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır. Bakanlarımızın yemin merasimlerinde yaşanan ilkellikleri aziz milletimiz ibretle seyretmiştir. Gazi Meclis kürsü işgaliyle üçüncü dünya ülkelerini anımsatacak bir meclis değil. Gazi Meclis aciz meclis değildir. Gazi Meclisi savaş alanına çevirmenin kime ne faydası var? Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu öfkeniz buna mı? Haddinizi bilin!"

