MHP lideri Devlet Bahçeli: Kontrolsüz dijitalleşme, çocukların ruh sağlığını etkiledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş’taki ortaokul saldırısının ardından yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmadan yapılacak siyasi değerlendirmelerin doğru olmayacağını belirterek, toplumsal etkenlere dikkat çekti.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması beklenmeden yapılacak siyasi yorumlar, hakikatin üzerini örtmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Şayet gerekli görülüyorsa değerlendirmeler, ancak süreç tamamlandıktan sonra yapılmalıdır.

Hiç kimse böylesine elim bir hadiseyi günübirlik siyasetin malzemesi haline getirmemeli; acı üzerinden istismar arayışına tevessül etmemelidir.

Dijitalleşmenin kontrolsüz yaygınlığı, sosyal medya mecralarının denetimsiz etkisi ve giderek derinleşen akran zorbalığı, maalesef çocuklarımızın ruh dünyasında telafisi güç tahribatlar meydana getirmektedir.

Günümüz dünyasında evlatlarımız, sosyal medyanın adeta emzirdiği; parmak uçlarıyla ekranlara yön verdiği, saniyeler içinde birbirine zıt duyguların yaşanıp tüketildiği yapay bir iklimin içinde büyümektedir.

Bir kaydırma hareketiyle sevinçten öfkeye, merhametten şiddete savrulan bu hızlı duygu geçişleri, henüz gelişim çağındaki zihinlerde gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır.

Meseleyi yalnızca fail üzerinden okumak, hakikatin eksik anlaşılmasına yol açacaktır. Asıl sorgulanması gereken, çocuklarımızı böylesi karanlık eylemlere iten sosyal çevre, dijitalleşme, değer erozyonu ve kontrolsüz etki alanlarıdır.

Böylesi vahim ve hassas hadiselerde, yetkili makamların görevlerini hiçbir baskı ve yönlendirme altında kalmadan, sükûnet ve devlet ciddiyeti içinde yürütmesi hayati önemdedir."

Ne oldu?

Kahramanmaraş’ta bugün bir ortaokuldan silah sesleri yükseldi; Vali Mükerrem Ünlüer, saldırıda 1’i öğretmen 3’ü öğrenci olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını ve sekizinci sınıf öğrencisi saldırganın da öldüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya dair yayın yasağının getirildiğini aktardı. Saldırganın emniyet mensubu olduğu bilinen babası Uğur Mersinli ve öğretmen annesi gözaltına alındı.



Siverek'teki okul saldırısında 16 kişi yaralanmıştı

Dün (14 Nisan) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki eski okuluna silahlı şekilde giren bir gencin rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralanmış, şüpheli olayın ardından intihar etmişti.

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski öğrencisi Ömer Ket tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği belirtilmiş, yaralılardan 3'ü ağır, 9 kişinin tedavisinin Şanlıurfa'daki hastanelerde sürdüğü ifade edilmişti.