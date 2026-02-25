MHP Lideri Devlet Bahçeli'den şehit pilotun ailesine taziye mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir'de düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için taziye mesajı gönderdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, mesajında "Milli Savunma Bakanlığı 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştur. Şehit pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.