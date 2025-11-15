MHP liderinden "beni Bahçeli’ye götürün" diyen şehit babasına telefon

  1. Ekonomim
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “beni Devlet Bahçeli’ye götürün” diyen şehit Hava Astsubay İlker Aykut’un babası Ünal Aykut’u telefonla aradı.

TSK'ya ait C13O askerî kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesinin ardından şehit olan Tekirdağlı Hava Astsubay İlker Aykut’un babası Ünal Aykut’un, taziye ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek istediğini söyledi.

Taziye ziyaretinde, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin’e sarılan baba Ünal Aykut, "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" dedi.

Bahçeli Aykut’u telefonla aradı. Görüşmede Bahçeli’nin, "Efendim hürmetler sunuyorum. Başımız sağ olsun. Gani gani rahmet dilerim. Bütün milletimize başsağlığı dilerim. Hürmetler sunarım. Bir isteğiniz olursa her zaman aramanızı beklerim. Şehidimizin ailesisiniz, size hürmetlerimiz sonsuz. Allah'a emanet olun" dediği öğrenildi.

