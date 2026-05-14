  MHP Malatya İl Teşkilatı feshedildi
MHP Malatya İl Teşkilatı feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatı, parti tüzüğünce feshedildi. MHP Malatya İl Başkanlığı'na Turgay Şengönül getirildi.

MHP Malatya İl Teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Malatya il teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır."

