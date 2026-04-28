  MHP Ortaca İlçe Başkanı Elvan Yüksel görevden alındı
MHP Ortaca İlçe Başkanı Elvan Yüksel görevden alındı

MHP Muğla İl Başkanlığı, Ortaca İlçe Başkanı Elvan Yüksel’in görevden alındığını açıkladı. Yüksel’in yerine Yiğit Çakır atandı.

Haber Merkezi
İzzet Ulvi Yönter’in Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının ardından MHP’de başlayan il ve ilçe teşkilatlarındaki değişim süreci devam ederken, bu kez bir ilçe başkanının görevden alındığı bildirildi.

MHP Muğla İl Başkanlığı, Ortaca İlçe Başkanı Elvan Yüksel’in görevinden alındığını duyurdu. Yüksel’in yerine ise Yiğit Çakır’ın ataması yapıldı.

Öte yandan Dalaman İlçe Başkanlığı görevine de Mustafa Yorulmaz’ın atandığı belirtildi. MHP Muğla’da geçtiğimiz günlerde Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı’nın istifasının ardından ilçe yönetimi feshedilmişti.

Kocaeli’de Yeşil Mutabakat ve Dijital Dönüşüm konferansı düzenlendiKocaeli’de Yeşil Mutabakat ve Dijital Dönüşüm konferansı düzenlendiŞehirler

 

Trump: İran bize “çöküş aşamasında” olduğunu bildirdi, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını istiyorTrump: İran bize “çöküş aşamasında” olduğunu bildirdi, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını istiyorDünya

 