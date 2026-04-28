MHP Ortaca İlçe Başkanı Elvan Yüksel görevden alındı
MHP Muğla İl Başkanlığı, Ortaca İlçe Başkanı Elvan Yüksel’in görevden alındığını açıkladı. Yüksel’in yerine Yiğit Çakır atandı.
İzzet Ulvi Yönter’in Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının ardından MHP’de başlayan il ve ilçe teşkilatlarındaki değişim süreci devam ederken, bu kez bir ilçe başkanının görevden alındığı bildirildi.
Öte yandan Dalaman İlçe Başkanlığı görevine de Mustafa Yorulmaz’ın atandığı belirtildi. MHP Muğla’da geçtiğimiz günlerde Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı’nın istifasının ardından ilçe yönetimi feshedilmişti.