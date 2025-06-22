MHP, “Terörsüz Türkiye” için 81 ilde buluşmalar düzenleyecek

MHP, “Terörsüz Türkiye” hedefi için sahaya iniyor. Parti, “toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı sağlamak” amacıyla yeni bir yurt çapı program başlattığını duyurdu.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Milli Birlik ve Beraberlik Buluşmaları” başlığıyla dokuz bölgede ve 81 ilde düzenlenecek toplantıların ana temasının “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedefliyoruz. Kuşkusuz ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir.”

“Güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmak amaçlanmaktadır”

Toplantıların amacı arasında, “vatandaşları doğru bilgilerle aydınlatmak, sosyal medyada yayılan dezenformasyonla mücadele etmek, parti politikalarını geniş kitlelere ulaştırmak, yerel düzeyde güven köprüsü kurmak ve güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmak” olduğu belirtildi.

MHP’nin açıklamasına göre buluşmalarda; Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatları görev alacak. Etkinliklere ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, STK’lar, dernekler, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ve vatandaşlar davet edilecek.

Açıklamanın tamamı şöyle:

”Milliyetçi Hareket Partisi olarak, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedefliyoruz. Kuşkusuz ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir.

‘Terörsüz Türkiye’, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır. Partimiz, taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak dokuz bölgede, 81 ili kapsayacak şekilde ‘Terörsüz Türkiye’ için ‘Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları’ düzenleyecektir.

Milli birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştireceğimiz bu buluşmalarla; Terörsüz Türkiye girişim ve gelişmeleri kapsamında vatandaşlarımızı doğru bilgilerle aydınlatmak, özellikle sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulan yalan haberleri ve dezenformasyonu gidermek, parti politikalarımızı, toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışımızı geniş kitlelere ulaştırmak, vatandaşlarımızın beklentilerini kayda geçirmek, iç ve dış siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek, yerel düzeyde vatandaş, sivil toplum ve kamu arasında güven köprüsü kurmak, Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmak, toplumsal kucaklaşmayla birlikte bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek amaçlanmaktadır.

Partimizin; Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatlarımızın görev alacağı toplantılarımıza; ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, Esnaf ve sanatkâr odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler ve muhtarlar ve tüm vatandaşlarımız davet edileceklerdir.”