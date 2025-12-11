MHP, Terörsüz Türkiye sürecine dair 120 sayfalık raporunu Meclis Başkanlığı'na sundu

ANKARA (EKONOMİ)

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, partilerinin hazırladığı rapor ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldız, yapılacak hukuki düzenlemelerden önce MHP’nin şartını açıkladı.

Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Hukuken yapılacak şeyler şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması silahların teslimi hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesine bağlı. Tüm partilerle birlikte mutlaka raporu ortaklaştıracağız. CHP, AK Parti, DEM ve diğer partiler hatta grubu olmayan rapor hazırlayan arkadaşların da görüşlerinden faydalanacağız. Ortak rapor çıkacak ancak dediğim gibi; kanuni düzenleme için örgütün tüm kuruluşlarıyla birlikte PYD de dahil buna tabi dağıtılması bunun da devletin yetkili organları tarafından ilan edilmesi. Bu kimdir; mesela MİT, TSK’dır. Emniyet birimleridir. Bu birimler açıkladıktan sonra kanun yapmak kolay.”

Yıldız, suça karışmayan terör örgütü üyeleri içinde, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 221. Maddesi’nin hatırlatarak, “Suça karışmamış olanların teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu. Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması lazım. Denetimli serbestliğe de tabi olacaklar” dedi.

Yıldız, infaz düzenlemesinin mutlaka yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Ceza indirimini af şeklinde anlamayın. Zaten bizim infaz kanunumuz yeni baştan ele alınmalıdır. Yamalı bohçaya dönmüştür. İnfaz kanunu, anayasa, siyasi partiler kanunun ele alınıp yazılması lazım” açıklamasında bulundu.