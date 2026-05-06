  3. MHP Yatağan İlçe Başkanı Bülent Çolak görevden alındı
MHP Yatağan İlçe Başkanı Bülent Çolak görevden alındı

MHP Yatağan İlçe Başkanı Bülent Çolak görevden alındı. İzzet Ulvi Yönter'in Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifası sonrası MHP'de başlayan il ve ilçe teşkilatlarının feshi devam ediyor.

MHP Muğla İl Başkanlığı, Yatağan İlçe Başkanı Bülent Çolak'ın görevinden alındığını duyurdu. Çolak yerine ise Osman Bulut atandı.

İl Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı olarak; Milliyetçi Hareket Partisi Yatağan ilçe Başkanlığı görevinden Bülent Çolak alınmış, yerine Osman Bulut atanmıştır. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Bülent Çolak’a teşekkür ediyor, görevi devralan Osman Bulut’a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Alınan kararın teşkilatımıza ve Yatağanımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

