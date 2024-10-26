  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP’de ‘atama’ krizi: 8 ilçe başkanı istifa etti
Takip Et

MHP’de ‘atama’ krizi: 8 ilçe başkanı istifa etti

MHP Burdur İl Başkanlığı’na Mustafa Gün’ün atanmasının ardından, Burdur’da sekiz ilçe başkanı görevlerinden istifa etti. İstifa eden başkanlar yaptıkları ortak açıklamada "Bizler ve Burdur’daki tüm ülküdaşlarımız hakaretlere maruz kalırken türlü iftiralarla uğrarken, bize hakaret eden, iftira atan ve başarısız olmamız için uğraşanlarla fotoğraf verip onlarla işbirliği yapanlara bırakın makam verilmesini üç hilalin gölgesinin altına bile sokulmaması gerekmez mi?" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP’de ‘atama’ krizi: 8 ilçe başkanı istifa etti
Takip Et

MHP Burdur İl Başkanlığı görevini yürüten Gültekin Oktay sağlık sebeplerini öne sürerek görevinden istifa etmiş yerine Mustafa Gün atanmıştı.

ANKA‘nın haberine göre atama sonrası kentte sekiz ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.

İstifa eden başkanlar şu şekilde:

MHP Burdur Merkez İlçe Başkanı Hakan Subay
MHP Ağlasun İlçe Başkanı Mustafa Ayyıldız
MHP Çavdır İlçe Başkanı Mustafa Çakmak
MHP Gölhisar İlçe Başkanı Ali İhsan Vural
MHP Karamanlı İlçe Başkanı Ömer Karagöz
MHP Kemer İlçe Başkanı Müslüm Mete
MHP Tefenni İlçe Başkanı Ramazan Dağdeviren
MHP Yeşilova İlçe Başkanı Yusuf Erkan

Sekiz başkan ortak açıklamada Gün’ü hedef aldı ve özetle şunları dedi:

“Biz gece gündüz davamızın başarısı için uğraşırken 2024 seçimlerinde yanına eski bir il başkanını da alarak partimizin ve partimizin adaylarının başarısız olması için üstün gayret gösterenlere makam verilmemesini istemek en doğal hakkımızdı.

Bizler ve Burdur’daki tüm ülküdaşlarımız hakaretlere maruz kalırken türlü iftiralarla uğrarken, bize hakaret eden, iftira atan ve başarısız olmamız için uğraşanlarla fotoğraf verip onlarla işbirliği yapanlara bırakın makam verilmesini üç hilalin gölgesinin altına bile sokulmaması gerekmez mi?

"Bizlerin artık bu durumu göğüsleme gücü kalmamıştır"

Bizler teşkilat, genel merkez nedir bilen ve bu kutsal kurumlara asla saygısızlık etmeyen ve etmeyecek olan insanlarız. Bizlerin artık bu durumu göğüsleme gücü kalmamıştır. MHP’nin başarısı için maddi manevi tüm gücümüzle mücadele veren biz ilçe başkanlarının mevcut şartlarda çalışma imkanı yoktur. Bu halde görevlerimize devam etmemiz hayatın ve siyasetin olağan akışına terstir.”

Bakan Yumaklı: Proje bittiğinde bin 500 kişiye istihdam sağlayacakBakan Yumaklı: Proje bittiğinde bin 500 kişiye istihdam sağlayacakEkonomi

 

Tek bir Instagram paylaşımından milyonlar kazanıyorlar! Rekor 2 isimde: 3 milyon TL kazanıyorlarTek bir Instagram paylaşımından milyonlar kazanıyorlar! Rekor 2 isimde: 3 milyon TL kazanıyorlarKültür - Sanat

 

Gündem
'Kılıçdaroğlu'nun araçları istendi' iddiası! CHP'den açıklama geldi
'Kılıçdaroğlu'nun araçları istendi' iddiası! CHP'den açıklama geldi
Yavaş'tan Bahçeli'ye tepki: Türkiye’ye hiçbir şeyi kimsenin dayatma hakkı yok
Yavaş'tan Bahçeli'ye tepki: Türkiye’ye hiçbir şeyi kimsenin dayatma hakkı yok
Özgür Özel’den mitinge çağrı: Hepinizi bekliyoruz
Özgür Özel’den mitinge çağrı: Hepinizi bekliyoruz
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş: Nerede bir hukuksuzluk varsa üzerine gideceğiz
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş: Nerede bir hukuksuzluk varsa üzerine gideceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da: Terörün olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz
'Terörün olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz'
Microsoft, Gazze protestosuna katılan iki çalışanını kovdu
Microsoft, Gazze protestosuna katılan iki çalışanını kovdu