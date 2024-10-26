MHP’de ‘atama’ krizi: 8 ilçe başkanı istifa etti

MHP Burdur İl Başkanlığı görevini yürüten Gültekin Oktay sağlık sebeplerini öne sürerek görevinden istifa etmiş yerine Mustafa Gün atanmıştı.

ANKA‘nın haberine göre atama sonrası kentte sekiz ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.

İstifa eden başkanlar şu şekilde:

MHP Burdur Merkez İlçe Başkanı Hakan Subay

MHP Ağlasun İlçe Başkanı Mustafa Ayyıldız

MHP Çavdır İlçe Başkanı Mustafa Çakmak

MHP Gölhisar İlçe Başkanı Ali İhsan Vural

MHP Karamanlı İlçe Başkanı Ömer Karagöz

MHP Kemer İlçe Başkanı Müslüm Mete

MHP Tefenni İlçe Başkanı Ramazan Dağdeviren

MHP Yeşilova İlçe Başkanı Yusuf Erkan

Sekiz başkan ortak açıklamada Gün’ü hedef aldı ve özetle şunları dedi:

“Biz gece gündüz davamızın başarısı için uğraşırken 2024 seçimlerinde yanına eski bir il başkanını da alarak partimizin ve partimizin adaylarının başarısız olması için üstün gayret gösterenlere makam verilmemesini istemek en doğal hakkımızdı.

Bizler ve Burdur’daki tüm ülküdaşlarımız hakaretlere maruz kalırken türlü iftiralarla uğrarken, bize hakaret eden, iftira atan ve başarısız olmamız için uğraşanlarla fotoğraf verip onlarla işbirliği yapanlara bırakın makam verilmesini üç hilalin gölgesinin altına bile sokulmaması gerekmez mi?

"Bizlerin artık bu durumu göğüsleme gücü kalmamıştır"

Bizler teşkilat, genel merkez nedir bilen ve bu kutsal kurumlara asla saygısızlık etmeyen ve etmeyecek olan insanlarız. Bizlerin artık bu durumu göğüsleme gücü kalmamıştır. MHP’nin başarısı için maddi manevi tüm gücümüzle mücadele veren biz ilçe başkanlarının mevcut şartlarda çalışma imkanı yoktur. Bu halde görevlerimize devam etmemiz hayatın ve siyasetin olağan akışına terstir.”