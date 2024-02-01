MHP'de disiplin krizi: Bahçeli'nin başdanışmanı görevden alındı, 3 ilçe kapatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Adana iline bağlı Karaisalı, Saimbeyli, ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.

Hüseyin Sözlü görevden alındı

Aynı sebeple Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de başdanışmanlık görevinden alındığını belirten Yalçın, Sözlü'nün merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade etti. Yalçın, konuyla ilgili olarak yapılan bu değişiklikleri kamuoyuna duyurdu.

MHP'li Yalçın, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."