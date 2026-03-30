MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in yerine Özgür Bayraktar atandı

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla MHP Genel Başkan Başdanışmanı Özgür Bayraktar'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandığı duyuruldu.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür BAYRAKTAR atanmıştır. pic.twitter.com/Jo2cXgvU6Z — MHP (@MHP_Bilgi) March 30, 2026

İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

Üç gün önce MHP (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter sosyal medyadan yaptığı açıklamayla MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim. — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 27, 2026

Bahçeli'den İzzet Ulvi Yönter'in istifasıyla ilgili ilk açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in genel başkan yardımcılığından itifası ile ilgili olarak "Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Bey genel başkanlık görevinden ayrılmıştır. Partimize çok büyük katkıları olmuştur. Fakat İzzet bey, kazandığı doktora unvanını ileriye taşımak için müsaade istemiştir. İstifa küskünlüğe dayalı değildir. MHP’de kırılganlık, küskünlük kavramları bize yabancıdır" dedi.