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MHP'de Konya il ve ilçe teşkilatları feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin Konya il ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MHP'de Konya il ve ilçe teşkilatları feshedildi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin Konya il ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi. Yalçın, MHP Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü'nün atandığını da ekledi.

Semih Yalçın'ın açıklaması şu şekilde;

Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır.

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