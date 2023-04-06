MHP'de listeler belli oldu: Milletvekili adayları saatler içinde açıklanacak!

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) milletvekili aday listesi yoğunluğu yaşanıyor.

MHP listelerinden 2023 milletvekili seçimlerine girecek milletvekili adaylarının isimleri Devlet Bahçeli'ye sunulmuştu. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, listelerin bugün öğleden sonra Devlet Bahçeli'ye sunulduğunu açıklamıştı.



Semih Yalçın, ilerleyen saatlerde Twitter'den ikinci bir açıklama yaptı. Listelerin bugün saat 22.00'da kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Yalçın, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır. Milletvekili aday listemiz bu gece 22.00 ‘da EtikHaber sitesinde kamuoyuna duyurulacak ve 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecektir." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin nihai şeklini vereceği liste 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

Devlet Bahçeli, bu hafta içinde listenin netleşeceğini açıklamıştı.

Bahçeli Millet İttifakı'nı hedef alarak, "Bu hafta içinde milletvekili listemiz netleşir. Bakalım zillet ittifakı nasıl bir kargaşa yaşayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı üzerinde kavgaya tutuşanların liste savaşları mukadderdir." açıklamasında bulunmuştu.



MHP'nin 2023 milletvekili aday listesinin Cuma günü YSK'ya verilmesi bekleniyor.







