MHP'de milletvekili adayları açıklandı! Bahçeli, Osmaniye 1. sıradan aday!

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) milletvekili aday listesi yoğunluğu yaşanıyor.

MHP listelerinden 2023 milletvekili seçimlerine girecek milletvekili adaylarının isimleri Devlet Bahçeli'ye sunulmuştu. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, listelerin bugün öğleden sonra Devlet Bahçeli'ye sunulduğunu açıklamıştı.



Semih Yalçın, ilerleyen saatlerde Twitter'den ikinci bir açıklama yaptı. Listeler bugün saat 22.00'da kamuoyuyla paylaşıldı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1. Bölge'den aday oldu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul 1. Bölge'den aday gösterildi.

Hasan Kalyoncu İzmir 1. Bölge'den aday gösterildi.

Devlet Bahçeli'nin nihai şeklini vereceği liste 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

Devlet Bahçeli, bu hafta içinde listenin netleşeceğini açıklamıştı.

Bahçeli Millet İttifakı'nı hedef alarak, "Bu hafta içinde milletvekili listemiz netleşir. Bakalım zillet ittifakı nasıl bir kargaşa yaşayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı üzerinde kavgaya tutuşanların liste savaşları mukadderdir." açıklamasında bulunmuştu.



MHP'nin 2023 milletvekili aday listesinin Cuma günü YSK'ya verilmesi bekleniyor.







