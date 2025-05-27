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MHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

MHP, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan'ı, TBMM İdare Amiri olarak da Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın ismini Meclis Başkanlığına bildirdi.

Haber Merkezi
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MHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekilini ve TBMM İdare Amirini belirledi.

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasıyla söz konunu görevlendirmelerle ilgili yazı Meclis Başkanlığı'na gönderildi.

Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Adan ve TBMM İdare Amirliği için ise Gaziantep Milletvekili Atay'ın isimleri bildirildi.

Bahçeli bayram sonrası çalışmalarına Meclis'te devam edecek 

Devlet Bahçeli DEM Parti ile görüşmesinin ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ardından çalışmalarına Meclis'te devam edeceğini belirtti.

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