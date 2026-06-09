  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP 3 il teşkilatını daha feshetti
Takip Et

MHP 3 il teşkilatını daha feshetti

MHP'li Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP 3 il teşkilatını daha feshetti
Takip Et

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın üç il teşkilatının feshedildiğini açıkladı. Yalçın sosyal medyadaki açıklamasında şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır."

Kırsalda Bereket Projesi için geri sayım başladı: Bakanlıktan uyarı geldiKırsalda Bereket Projesi için geri sayım başladı: Bakanlıktan uyarı geldiEkonomi

 

Morgan Stanley'den Suudi Arabistan kararı: Büyüme tahmini aşağı çekildiMorgan Stanley'den Suudi Arabistan kararı: Büyüme tahmini aşağı çekildiKüresel Ekonomi

 