MHP’de yeniden yapılanma: 22 il teşkilatı feshedildi, 59 il daha gündemde

MHP’de Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından başlayan teşkilat değişim süreci, kongre takvimiyle birlikte daha kapsamlı bir yeniden yapılanmaya dönüştü.

Parti yönetiminin şu ana kadar 22 il teşkilatını feshettiği, büyük kurultaya kadar kalan 59 il teşkilatında da değişime gitmeyi planladığı ileri sürüldü. Söz konusu sürecin, parti genelinde teşkilat yapısını yenilemeye yönelik geniş çaplı bir operasyon niteliği taşıdığı iddia edildi.

6 Nisan 2026'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle başlayan süreçte bugüne kadar İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli, Manisa, Adana ve Adıyaman olmak üzere 22 il teşkilatı feshedildi. Bu illere genel merkez tarafından yeni başkanlar atandı.

Teşkilatlar kurultaya hazırlanıyor

Başlangıçta sürecin Yönter'e yakın kadrolarla sınırlı kalacağı konuşulurken, MHP yönetiminin kongre takvimini açıklamasıyla kulislerde farklı bir senaryo gündeme geldi. Parti, ilçe ve il kongrelerini kapsayan süreci başlatırken, 15. Olağan Büyük Kurultay'ın 7 Mart 2027'de yapılacağını duyurdu.

Cumhuriyet'in aktardığı parti kaynaklarına göre, ilçe kongreleri tamamlanana kadar kalan 59 il teşkilatının da feshedilmesi bekleniyor. Böylece MHP'nin kurultaya yenilenmiş ve genel merkezle daha uyumlu bir teşkilat yapısıyla gitmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Kritik isimler gündemde

Kulislerde, feshedilen illere atanan geçici başkanların da il kongrelerinde değişebileceği konuşuluyor.

Teşkilatlardaki dönüşümün ardından genel merkez yönetiminde de yeni adımlar atılabileceği, bu kapsamda Semih Yalçın'ın genel başkan yardımcılığı görevinden alınabileceği iddia ediliyor.