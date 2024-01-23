MHP'den '6 Şubat Tatili' talebi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümü olan 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti.

MHP Adıyaman İl başkanı Ali Önat ve beraberindekiler, Vali Osman Varol’u ziyaret ederek, depremzedeler için talepte bulundu.

MHP'li Ali Önat, valilik ziyareti ve 6 Şubat 2024 tarihinin tatil ilan edilmesi talebine ilişkin yaptığı açıklamada, "Valimiz Dr. Osman Varol Bey'den, vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat'ın tatil günü olmasını talep ettik. Sayın Valimiz talebimizi olumlu olarak değerlendirecek." İfadelerini kullandı.