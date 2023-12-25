MHP'den asgari ücret ve ulaşım desteği önerisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda, 2024 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde grubu adına söz aldı.

Irak'ın kuzeyinden ardı ardına gelen şehit haberlerinin milleti "acıya boğduğunu" dile getiren Kalaycı, "Teröre, destekçilerine, iş birlikçilerine lanet olsun." ifadesini kullandı.

Kalaycı, "Terörizmle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Türkiye, terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler ve arkalarındaki kalleş ve namert destekçileri tümüyle hak ettikleri bedeli ödeyeceklerdir." diye konuştu.

Kalaycı, İsrail'in soykırıma varan saldırıları karşısında ateşkes hukukunun tesis edilmesi için çabalayan, iki devletli kalıcı çözüm için samimiyetle gayret gösteren neredeyse tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Dünyada sıkılaşan para politikaları ve jeopolitik gerilimlerle oluşan ekonomik belirsizlikler nedeniyle uluslararası şirketlerin yatırımlarını durdurmaya ve işten çıkarmalara başladığını belirten Kalaycı, "Buna karşın ülkemizde üçüncü çeyrek itibarıyla yatırımlar yüzde 14,7; makine-teçhizat yatırımları yüzde 23,7 artmıştır. İstihdam, sadece ekim ayında 246 bin kişi artarak tarihi seviye olan 31 milyon 835 bine yükselmiş, işsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 8,5'e düşmüştür. 2023 yılı genelinde istihdamın 902 bin kişi artması beklenmektedir." değerlendirmelerinde bulundu.

"İlave refah payı verilerek emekli aylıklarının iyileştirilmesi gerekli"

Kalaycı, Türkiye'de ekonomik sorunların başında halkın refahını ve geçim standartlarını olumsuz etkileyen hayat pahalılığının geldiğine işaret ederek, fiyat istikrarı ile makro finansal istikrarın sağlanması amacıyla uygulanan sıkılaştırıcı politikalarla yatırımcı güveninin arttığını, risk priminin düştüğünü, rezervlerin güçlendiğini, kur oynaklığının azaldığını ve TL mevduatın arttığını söyledi.

Kalaycı, partisinin, çalışanların ve emeklilerin enflasyon karşısında alım gücünün korunmasını, ocak ayında asgari ücretlileri, emeklileri ve kamu çalışanlarını sevindirecek maaş artışı yapılmasını beklediğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz. Memurların ve emeklilerinin aylıklarına yüzde 50 civarında artış yapılacağı, farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu, düşük aylık alanları gözetici bir yaklaşım sergileneceği açıklanmıştır. Emekli aylığı artışlarında denge sağlanmasını çok doğru buluyor, ilave refah payı verilmek suretiyle emekli aylıklarının iyileştirilmesini gerekli görüyoruz."

Belirli gelir seviyesine erişene kadar ailelere "asgari gelir desteği" verilmesi, ev kadınlarına prim desteğiyle birlikte emeklilik hakkı tanınması, birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi yönündeki çalışmaları desteklediklerini anlatan Kalaycı, "Elbette yaparsa Cumhur İttifakı yapar." diye konuştu.

MHP'li Kalaycı, öte yandan yeni bir anayasa ile Türkiye'yi, ayak bağlarından tümüyle kurtarmanın vaktinin geldiğini söyledi.