MHP'den Can Atalay kararına ilk tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"AYM'nin başka türlü bir karar vermesini zaten beklemiyorduk" diyen Yıldız, şunları söyledi:

"Heyet aynı, dosya aynı, taraf aynı. Ne bekleyecektik? Yine ihlal kararı verdi. Ancak kararı nereye gönderecek, önemli olan o. Eğer 13. Ağır Ceza'ya gönderirse o da Yargıtay 3. Dairesi'ne gönderecek. Yargıtay 3. Dairesi'nin aldığı karar da belli. Yargıtay ile AYM arasındaki bu meseleyi halletmemiz lazım. Hukuken bir çözüm bulunması lazım. Kararı görmedim ama ihlal gerekçesi de aynıdır.

Meclis'e taşırız önünde engel kalmaz

AYM'nin atladığı bize göre şu var; 14'üncü maddede belirsizlik var diyor. Onu bir belirsizlik olarak yorumluyor ama eğer belirsizlik dersek soruşturması seçimden önce başlamış terör örgütü üyelerini Meclis'e taşırız ve bunun önünde hiçbir engel kalmaz. AYM kararları evet, bağlayıcıdır. Ama Yargıtay kararları da bağlayıcıdır. AYM kararlarının gerekçesi bana göre doğru değil. Nasıl açıklayacağız bu belirsizliği? Devletin güvenliğine karşı suçlar kanunla düzenlenir. Bu kanunlar Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'dur. Çok açık. Oraya bakıp görmeleri gerekir."