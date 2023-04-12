MHP'den CHP listesinden giren partilere tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili adayı İsmail Özdemir, seçime CHP listesinden girecek partilere tepki gösterdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Kayseri milletvekili adayları, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP listesinden seçime giren partileri eleştiren Özdemir, şunları söyledi:

"Baktığınızda ondalık yüzdeye sahip olan zilletin içinde yer almış partiler mangalda kül bırakmıyorlardı. 'Seçim de seçim, hemen seçim, erken seçim' diyorlardı, seçim geldi. Şimdi seçim dendiğinde o kadar aciz duruma düştüler ki kendi logolarıyla, kendi amblemleriyle seçim pusulasında yer alıp Türk milletinin karşısına çıkabilecek gücü dahi gösteremediler. Gittiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraklarının altına sığındılar."

Millet İttifakı'nda bulunan DEVA, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, seçime CHP listelerinden girmeye karar vermiş, listeler 9 Nisan'da YSK'ye teslim edilmişti.