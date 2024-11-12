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MHP'den dikkat çeken Bahçeli paylaşımı: "Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi"

MHP'nin resmi sosyal medya hesabından, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin öne çıkartıldığı bir video paylaşıldı. Videoda "Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" mesajı verildi.

Haber Merkezi
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MHP'den dikkat çeken Bahçeli paylaşımı: "Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi"
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MHP'nin resmi sosyal medya hesabından parti lideri Bahçeli'nin olduğu bir video paylaşışdı.

"Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlığıyla yayınlanan videoda "Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" mesajı verildi.

Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı videoda, "ğlkücülük ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen" denildi.

Videoda, ayrıca, "Yeniden bir gelecek kurulması gerekir. Ay yıldızlı çocukların mutluluğuna dair" ifadeleri kullanıldı.

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