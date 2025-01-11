MHP'den dikkat çeken paylaşım: 'Barışla herkes kazanır'

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.

Paylaşımda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla birlikte "Barışla herkes kazanır" yazısına yer verildi.

İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan ile görüşen ve daha sonra TBMM'deki siyasi partileri ziyaret eden DEM Parti heyeti, bugün saat 13.00'da Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşecek.