  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP'den dikkat çeken paylaşım: 'Barışla herkes kazanır'
Takip Et

MHP'den dikkat çeken paylaşım: 'Barışla herkes kazanır'

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin fotoğrafına yer verildi, "Barışla herkes kazanır" denildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP'den dikkat çeken paylaşım: 'Barışla herkes kazanır'
Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.

Paylaşımda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla birlikte "Barışla herkes kazanır" yazısına yer verildi.

İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan ile görüşen ve daha sonra TBMM'deki siyasi partileri ziyaret eden DEM Parti heyeti, bugün saat 13.00'da Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşecek.

 

Gündem
DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş ile görüşüyor
DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş ile görüşüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1532 memur alacak: Başvurular nasıl yapılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1532 memur alacak
Gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık
Gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık
Adana'da Cumhuriyet Savcısı adayı ölü bulundu: Paylaşımları dikkat çekti
Adana'da Cumhuriyet Savcısı adayı ölü bulundu: Paylaşımları dikkat çekti
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de
20 mahalle birleştirilecek, İstanbul'a yeni bir ilçe geliyor iddiası: Hangi mahallelerden oluşacak?
20 mahalle birleştirilecek, İstanbul'a yeni bir ilçe geliyor iddiası