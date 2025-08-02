MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılsın

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın lösemi olma ihtimali sebebiyle tahliye edilmemesi kamuoyunda tartışılırken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan ilginç bir değerlendirme geldi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Yıldız, “Hapis cezasının infazı, mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yıldız, İnsan Hakları Sözleşmeleri'nde ve anayasada yer alan her insanın doğuştan gelen yaşama hakkına sahip olduğuna yönelik hükmü hatırlatarak “İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan yaşama hakkı diğer tüm hakların varlık sebebidir” dedi.

Adli Tıp Kurumu’nun ceza erteleme rakamlarını açıkladı

Yıldız, Adli Tıp Raporu ile cezası ertelenenlerle ilgili sayısal rakamları da açıkladı. Buna göre, 2013 yılından bugüne kadar Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından ceza tehiri uygun görülerek 3 bin 686 hükümlü tahliye edildi.

Hastane işlemleri devam eden hükümlü ve tutuklu sayısı ise 219’u terör suçu olmak üzere toplamda 3 bin 227 kişi. Yıldız, işlemleri ATK aşamasında olan hükümlü ve tutukluların sayısının da 302 olduğunu söyledi. Bunların 286’sını adli, 16’sını ise terör suçlarından hüküm giyen veya tutuklananlar oluşturuyor.

Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu

Bu arada Feti Yıldız, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili kurulacak komisyonun adının ne olacağı tartışmasına cevap verdi. Yıldız, komisyon adının “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” olacağını söyledi.