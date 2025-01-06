MHP'den 'hasta tutuklular' çıkışı! Yıldız: İyileşinceye kadar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonucu DEM Parti heyeti İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüştü, ardından da siyasi parti liderlerini ziyaret etmeye başladı. Görüşmelere dair kamuoyuna yapılan detaylı bir açıklama henüz yok. Ancak görüşmelerde cezaevindeki tutukluların durumunun gündeme gelmesi bekleniyor.

"İyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır"

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cezaevindeki hasta tutukluların durumuna değindi. Yıldız, “Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır” dedi.

Yıldız, sözlerini “İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; ‘her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir. İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan yaşama hakkı diğer tüm hakların varlık sebebidir. Devlet bu hakka saygı göstermekle yükümlü, etkin olarak korumakla görevlidir. Hükümlü ve tutuklular ile gözaltına alınan kişiler bakımından yaşama hakkı özel bir öneme sahiptir. Çünkü, bu kişiler devletin denetimi ve gözetimi altındadır.’” diyerek sürdürdü.