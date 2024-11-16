  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP'den her gün aynı saatte aynı paylaşım: 'Vakit tamamdır'
Takip Et

MHP'den her gün aynı saatte aynı paylaşım: 'Vakit tamamdır'

MHP'nin 'vakit tamam' paylaşımları devam ediyor. MHP'nin her gün aynı saate yaptığı paylaşımlara bir yenisi eklendi. MHP'nin sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; vakit tamamdır" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP'den her gün aynı saatte aynı paylaşım: 'Vakit tamamdır'
Takip Et

MHP 'vakit tamam' paylaşımlarına 5'ncisini ekledi. Bu kez yapılan paylaşımda, "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; VAKİT TAMAMDIR SÖZ KONUSU VATANDIR" ifadeleri yer aldı.

MHP'nin resmi X hesabından beş gündür aynı saatlerde 'Vakit tamamdır' paylaşımında bulunuluyor.

MHP'nin 'vakit tamam' paylaşımlarının ilki bir video ile 12 Kasım Salı günü paylaşılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadeleri yer almıştı.

Her gün aynı saatlerde yapılan paylaşımlar şu temalarla devam etti:
12 Kasım: Vakit tamamdır... Söz konusu vatandır
13 Kasım: "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan vakit tamamdır."
14 Kasım: "Devletin bekası, milletin refahı için vakit tamamdır."
15 Kasım: "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır."
16 Kasım: "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; vakit tamamdır"

Gündem
Teğmenlerin kılıçlı yemini: Ebru Eroğlu’na ‘ihraç talebi’ tebliğ edildi
Teğmenlerin kılıçlı yemini: Ebru Eroğlu’na ‘ihraç talebi’ tebliğ edildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret talebini yineledi, emekli maaşları için çağrı yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret talebini yineledi, emekli maaşları için çağrı yaptı
AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
Kandan 'HIV' bulaştığı iddia edilmişti! Kızılay'dan açıklama geldi
Kandan 'HIV' bulaştığı iddia edilmişti! Türk Kızılayı'dan açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret
Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret
Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 bin polis memuru alınacak
Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 bin polis memuru alınacak