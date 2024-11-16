MHP'den her gün aynı saatte aynı paylaşım: 'Vakit tamamdır'
MHP'nin 'vakit tamam' paylaşımları devam ediyor. MHP'nin her gün aynı saate yaptığı paylaşımlara bir yenisi eklendi. MHP'nin sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; vakit tamamdır" ifadelerine yer verildi.
MHP 'vakit tamam' paylaşımlarına 5'ncisini ekledi. Bu kez yapılan paylaşımda, "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; VAKİT TAMAMDIR SÖZ KONUSU VATANDIR" ifadeleri yer aldı.
Her şeyden önce Türkiye diyorsan;— MHP (@MHP_Bilgi) November 16, 2024
VAKİT TAMAMDIR
SÖZ KONUSU VATANDIR pic.twitter.com/5Mbte0NZBn
MHP'nin resmi X hesabından beş gündür aynı saatlerde 'Vakit tamamdır' paylaşımında bulunuluyor.
MHP'nin 'vakit tamam' paylaşımlarının ilki bir video ile 12 Kasım Salı günü paylaşılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadeleri yer almıştı.
Her gün aynı saatlerde yapılan paylaşımlar şu temalarla devam etti:
12 Kasım: Vakit tamamdır... Söz konusu vatandır
13 Kasım: "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan vakit tamamdır."
14 Kasım: "Devletin bekası, milletin refahı için vakit tamamdır."
15 Kasım: "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır."
16 Kasım: "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; vakit tamamdır"