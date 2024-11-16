MHP'den her gün aynı saatte aynı paylaşım: 'Vakit tamamdır'

MHP 'vakit tamam' paylaşımlarına 5'ncisini ekledi. Bu kez yapılan paylaşımda, "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; VAKİT TAMAMDIR SÖZ KONUSU VATANDIR" ifadeleri yer aldı.

Her şeyden önce Türkiye diyorsan;



VAKİT TAMAMDIR

SÖZ KONUSU VATANDIR pic.twitter.com/5Mbte0NZBn — MHP (@MHP_Bilgi) November 16, 2024

MHP'nin resmi X hesabından beş gündür aynı saatlerde 'Vakit tamamdır' paylaşımında bulunuluyor.

MHP'nin 'vakit tamam' paylaşımlarının ilki bir video ile 12 Kasım Salı günü paylaşılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadeleri yer almıştı.

Her gün aynı saatlerde yapılan paylaşımlar şu temalarla devam etti:

12 Kasım: Vakit tamamdır... Söz konusu vatandır

13 Kasım: "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan vakit tamamdır."

14 Kasım: "Devletin bekası, milletin refahı için vakit tamamdır."

15 Kasım: "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır."

16 Kasım: "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; vakit tamamdır"