  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP'den hükümete çağrı: Vergi borcuna yapılandırma mı geliyor?
Takip Et

MHP'den hükümete çağrı: Vergi borcuna yapılandırma mı geliyor?

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, vergi borçlarının yapılandırılmasına dair vatandaşların talebi olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP'den hükümete çağrı: Vergi borcuna yapılandırma mı geliyor?
Takip Et

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, toplumdan vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin talepler geldiğini kaydetti.

Kalaycı, "Bu sıkılaşma politikalarının etkisiyle gerçekten mükellefler, işverenler, esnafımız, çiftçimiz yani finansman ve faiz yükü olması hasebiyle vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Sadece borç yapılandırması yani matrah artırımı, stok affı falan filan değil, sadece borç yapılandırılması konusunda yoğun bir talep var" dedi. 

Türkiye gazetesinin haberine göre MHP'li Kalaycı, vatandaşlardan vergi borçlarının silinmesine dair talepler olduğunu belirtti. 

Kalaycı'nın açıklaması şu şekilde: 

"MHP olarak vergiyle ilgili, sigorta primiyle ilgili uygulamalarda toplumdan bize gelen taleplerde öncelikle vergi ve sigorta primi borçlarının yapılandırılmasını istiyorlar. Şöyle bir durum söz konusu, bu sıkılaşma politikalarının etkisiyle gerçekten mükellefler, işverenler, esnafımız, çiftçimiz yani finansman ve faiz yükü olması hasebiyle vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanıyorlar.

Sadece borç yapılandırması yani matrah artırımı, stok affı falan filan değil, sadece borç yapılandırılması konusunda yoğun bir talep var. Bize gelen talepler bu şekilde hem sahada karşılaştığımızda hem Meclis’te olsun, partimizde olsun bize anlatılan konularda en başta gelen talep bu."

AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması: Yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdirAK Parti'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması: Yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdirGündem
Terör örgütü PKK tüm güçlerini Türkiye'den çekeceğini duyurdu: Terörsüz Türkiye sürecinde bugüne kadar neler yaşandı?Terör örgütü PKK tüm güçlerini Türkiye'den çekeceğini duyurdu: Terörsüz Türkiye sürecinde bugüne kadar neler yaşandı?Gündem
Gündem
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik vatandaşları Çağlayan Meydanı’na çağırdı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik vatandaşları Çağlayan Meydanı’na çağırdı
İmamoğlu'na "casusluk" soruşturmasında flaş gelişme: Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğu öne sürüldü
Casusluk soruşturmasında flaş gelişme: Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğu öne sürüldü
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Terörün tasfiyesinde önemli bir aşamayı geride bıraktık
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Terörün tasfiyesinde önemli bir aşamayı geride bıraktık
İmamoğlu "casusluk" soruşturması kapsamında ifade vermeye başladı: İşte ilk sözleri
Ekrem İmamoğlu Çağlayan'da ifadesine başladı: İşte ilk sözleri
Ankara Valiliğinden yüksek ses uyarısı: SOLOTÜRK uçuşları yapılacak
Ankara Valiliğinden yüksek ses uyarısı: SOLOTÜRK uçuşları yapılacak
AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması: Yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması