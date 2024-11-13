MHP’den ikinci 'Vakit Tamamdır' mesajı: Bu kez saat 15.00’te paylaşıldı
Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabı X'te dün yayınlanan "Vakit Tamamdır" videosunda, "Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadeleri gündem olmuştu. Bugün ise saat 15.00'te "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR, SÖZ KONUSU VATANDIR" mesajı paylaşıldı.
MHP, 'Abdullah Öcalan' çağrısı tartışmalara neden olan Devlet Bahçeli ile ilgili dün sosyal medya hesabından, “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” başlığı ile bir video yayınlamıştı.
Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı videoda, “Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi” ifadeleri kullanıldı.
Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan;— MHP (@MHP_Bilgi) November 13, 2024
VAKİT TAMAMDIR
SÖZ KONUSU VATANDIR pic.twitter.com/r2axea6fgs
İkinci paylaşım geldi
MHP'nin resmi X hesabından bugün saat 15.00'te yeni 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda, "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR, SÖZ KONUSU VATANDIR" denildi.