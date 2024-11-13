MHP’den ikinci 'Vakit Tamamdır' mesajı: Bu kez saat 15.00’te paylaşıldı

MHP, 'Abdullah Öcalan' çağrısı tartışmalara neden olan Devlet Bahçeli ile ilgili dün sosyal medya hesabından, “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” başlığı ile bir video yayınlamıştı.

Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı videoda, “Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi” ifadeleri kullanıldı.

Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan;



VAKİT TAMAMDIR

SÖZ KONUSU VATANDIR pic.twitter.com/r2axea6fgs — MHP (@MHP_Bilgi) November 13, 2024

İkinci paylaşım geldi

MHP'nin resmi X hesabından bugün saat 15.00'te yeni 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR, SÖZ KONUSU VATANDIR" denildi.