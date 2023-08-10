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MHP'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanımız 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP’de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere özel bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar."

Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullandı.

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