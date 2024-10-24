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MHP’den kanun teklifi: Doğum sonrası izninde artış, 2 yıl gelir vergisinden muafiyet, kreş ödeneği

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, doğum yapan kadınlarla ilgili yasa teklifi hazırladı. Kanun teklifi “doğum sonrası iznin 24 haftaya çıkarılması, doğum yapan kadının iki yıl gelir vergisinden muaf tutulması, memurlara ‘kreş ödeneği’ verilmesi” gibi düzenlemeleri içeriyor.

Haber Merkezi
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MHP’den kanun teklifi: Doğum sonrası izninde artış, 2 yıl gelir vergisinden muafiyet, kreş ödeneği
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ersoy, kanun teklifinin gerekçesinde Türkiye’de doğurganlık oranlarının düşmesinin en önemli nedenlerinden birinin de özellikle doğum sonrası izinlerinin yetersiz olması gösterildi.

Teklifin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi:
“Ülkemizde kadın memur ve işçilere doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre ile izin verilmektedir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenmektedir. Ülkemizde doğurganlık oranlan; ekonomik gerekçeler, doğum sonrası izinlerinin az olması, esnek ve uzaktan çalışmanın yeterince yaygınlaşamaması, kreş ve bakım süreçleri gibi nedenlerden dolayı düşmektedir. Bu konularda yapılacak düzenleme ile ülke kalkınması ve kadın istihdamına katkı sağlanacak, doğum hızı artması neticesinde ülkemizdeki genç nüfus oranı artacak, doğum izninin artırılması sonucu bebeklerin anne sütü ile beslenmesi sağlanarak hem ekonomik kazanç sağlanacak hem de sağlıklı nesillerin yetişmesi sağlanacaktır.”

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