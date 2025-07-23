MHP'den "kokain" iddialarına yanıt: Her siyasi parti ve ideolojik yapının içinde ahlaksızlar, iş takipçileri ve rüşvetçiler olabilir

Bulgaristan'ın Türkiye’ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, Türkiye’ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı bir araçta 206 kilogram kokain ele geçirilirken, Bulgar polisinin paylaştığı görüntülerde bazı uyuşturucu paketlerinin üzerinde üç hilalin yer aldığı görülmüştü.

Gündem haline gelen bu operasyona ilişkin açıklamayı ise MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek yaptı.

"MHP’yi ve Ülkücü camiayı karalama çabası"

Çiçek, Türkgün gazetesindeki yazısında, olayı haber haline getiren yayın organlarını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Sol medyanın ve trollerin, Bulgaristan’daki bu olayı çarpıtarak MHP’yi ve Ülkücü camiayı karalama çabası, onların alışıldık ikiyüzlülüğünün yalnızca yeni bir örneği. Oysa benzer olaylar, geçmişte defalarca onların ideolojilerini ve destekledikleri yapıları da hedef almadı mı? Kendilerini çok akıllı, herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar."

"Her siyasi parti ve ideolojik yapının içinde ahlaksızlar, iş takipçileri, rüşvetçiler ya da kimlik ve sıfatını istismar edenler bulunabilir. Ancak bu, bir partinin programı ya da tüzüğüyle eş tutulamaz; yapanın kişisel ahlaksızlığı ve suçudur" diyen Çiçek, yazısını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Elbette AK Parti’den, MHP’den ve diğer partilerden de bu tür sıfat istismarına dair örnekler bulunabilir.

Ancak Bulgaristan’daki olay üzerinden, üç hilal sembolünü kasıtlı bir kumpasla ilişkilendirip MHP ve Ülkücü Hareket’i genelleyerek karalamak, düpedüz şerefsizliktir.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, üç hilal sembolünü istismar edenlere karşı yıllardır sergilediği ilkeli duruş ortadayken, sol medyanın bu olay üzerinden genelleme yapması, kara propaganda saplantılı, takıntılı ve hastalıklı ideolojilerinin bir kusmuğudur. Yıllardır kusuyorlar ama üç hilali asla kirletemiyorlar…"