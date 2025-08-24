MHP’den 'Malazgirt Zaferi' talimatı: Sadece Türk bayrağı taşınacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partinin teşkilatlarına bir genelge gönderdi. Gönderilen genelgede, Cumhurbaşkanlığı tarafından 25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek resmi törenlere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kardeşlik bağların güçlenmesindeki tarihi rol

Genelgede, Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun ebedi yurt olması ve kardeşlik bağlarının güçlenmesindeki tarihi rolüne vurgu yapıldı. Ayrıca, bu yılki kutlamaların anlamlı bir zamanlamaya denk geldiği belirtilerek, “Terörsüz bir Türkiye için büyük adımların atıldığı ve TBMM bünyesinde oluşturulan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun faaliyetlerinin yoğunlaştığı bu dönem, kutlamalara ayrı bir anlam katmıştır” ifadelerine yer verildi.

Diğer illerin katılımı isteğe bağlı

Genelgeye göre ev sahibi teşkilatlar Bitlis ve Muş il başkanlıkları olacak. Bu illere birinci derecede destek sağlayacak teşkilatlar ise Ağrı, Bingöl, Batman, Siirt ve Van il başkanlıkları olacak. Diğer illerin katılımı ise isteğe bağlı bırakıldı.

Partililerden, zaferin ortak anlamını yansıtan davranışlar sergilemeleri, Türkiye’nin şeref ve itibarına yakışır şekilde hareket etmeleri istendi. Genelgede, “26 Ağustos’u gölgelemeye karartmaya, muhtevasından koparmaya çalışanlara izin ve fırsat verilmeyecektir” denildi.

Bayrak ve slogan yasağı

Kutlamaların partiler üstü bir anlayışla gerçekleştirileceği belirtilen genelgede, “parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacaktır. Sadece Türk bayrağı taşınacaktır” ifadesi yer aldı. Ayrıca, “Malazgirt Zaferi’nin izhar ettiği kucaklayıcı atmosfere yaraşır bir biçimde, disiplin içinde hareket edilecek, Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve Milliyetçi Ülkücü Hareket’i yansıtan sloganlar atılmayacaktır” denildi.

Kucaklaşma ve kaynaşma sağlanacak

Genelgede, siyasi ayrım gözetmeksizin vatandaşlarla kucaklaşılması gerektiği vurgulandı: “Siyasi ayrım gözetmeksizin her kardeşimizle, her arkadaşımızla, her vatandaşımızla tam bir gönül seferberliği içinde kalınacak, kucaklaşma ve kaynaşma sağlanacak, kardeşlik ve millî ruhun beklentileri sadakatle ifa ve izhar edilecektir.”

Teşkilatların, hazırlıkları titizlikle yapması, katılımcıları önceden bilgilendirmesi ve program boyunca disiplinli hareket etmesi gerektiği belirtildi. Genelgede, kurallara uymayanların derhal uyarılacağı ve gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.